Barclays Aktie
Marktkap. 66,65 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
AI Analyse
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Die Bank habe vor Risikovorsorge schwächer als erwartet abgeschnitten, was in erster Linie auf die geringer als erwartet ausgefallenen Erträge im Investmentbanking zurückzuführen sei, schrieb Robert Noble in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Buy
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Noble
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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