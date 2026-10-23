Barclays Aktie
Marktkap. 66,65 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
AI Analyse
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 588 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Buy
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,88 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,11 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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