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AI Analyse

UBS AG

Barclays Buy

13:06 Uhr
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
Barclays plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 588 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Barclays Buy

Unternehmen:
Barclays plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,88 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,11 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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