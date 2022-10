NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 170 auf 180 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms begründete das höhere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Zahlen der britischen Bank zum dritten Quartal./bek/he