NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Barclays nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Pence belassen. Die britische Bank habe ein durchwachsenes und etwas chaotisches Quartal hinter sich, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis