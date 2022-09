Aktie in diesem Artikel Barclays plc 1,68 EUR

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Barclays plc 1,68 EUR 2,76% Charts

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Barclays auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Der positive Einfluss des starken Dollars dürfte im dritten Quartal bei der britischen Bank durch Gegenwind bei den Handelsaktivitäten und Druck auf das Kapital vernichtet worden sein, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 03:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.