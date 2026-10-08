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Alphabet A (ex Google) Aktie

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Alphabet A (ex Google) Outperform

15:26 Uhr
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
314,40 EUR 3,95 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der KI-Agent Gemini für die berufliche Nutzung bringe für jeden etwas, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pessimisten dürften sich allerdings in ihrer Ansicht bestätigt sehen, dass ein entsprechender Agent für den Verbraucher noch auf sich warten lassen werde./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 425,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 348,29		 Abst. Kursziel*:
22,02%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 352,40		 Abst. Kursziel aktuell:
20,60%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 420,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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