DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.940 +0,1%Top 10 Crypto 10,55 -1,7%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.619 -1,6%Euro 1,1138 -0,1%Öl 114,5 -0,7%Gold 4.030 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Alphabet A (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
261,60 EUR -4,40 EUR -1,65 %
STU
292,50 USD -32,96 USD -10,13 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Alphabet A (ex Google) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,52 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

AI Analyse

RBC Capital Markets

Alphabet A (ex Google) Outperform

08:06 Uhr
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
261,60 EUR -4,40 EUR -1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Zahlen von 425 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe ein unübersichtliches Quartal hinter sich, das vor allem den Pessimisten Argumente liefern dürfte, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Im Suchmaschinengeschäft habe Alphabet enttäuscht und die Ziele gesenkt, und die Margen hätten wegen höherer Kosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen verfehlt. Dazu gehe das Unternehmen für 2027 weiterhin von deutlich steigenden Investitionen aus. Als Hoffnungsschimmer sieht Erickson, dass sich dank KI die Internetsuche beschleunige, auch wenn Alphabet das noch nicht ausreichend in Erträge ummünze. Der Experte senkte seine Schätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 324,89		 Abst. Kursziel*:
23,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 292,50		 Abst. Kursziel aktuell:
36,75%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 416,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

08:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

finanzen.net Zahlen präsentiert Alphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten Alphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Outperform'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochabend auf grünem Terrain
NewsTool Verblasen Fed & Co den Markt? - Charttechnik mit Rüdiger Born
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
TraderFox Ausverkauft bis 2029: Der KI-Boom findet seine neuen Gewinner!
Wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
RSS Feed
Alphabet A (ex Google) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.