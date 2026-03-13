Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Krypto-Anlage im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hedera-Einstiegs gewesen.

Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0,3908 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investiert hat, hat nun 255,87 Hedera im Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 13.03.2026 gerechnet (0,095101 USD), wäre das Investment nun 24,33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 75,67 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Bei 0,2914 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net