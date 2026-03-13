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Kryptowährungen

Toncoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

14.03.26 19:43 Uhr
Toncoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Toncoin-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,3059 USD -0,0068 USD -0,52%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 2.850,58 Toncoin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 13.03.2026 auf 1,313 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.742,03 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -62,58 Prozent.

Am 01.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4,105 USD und wurde am 31.03.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com