DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.451 -0,6%Bitcoin77.543 -0,8%Euro1,1656 -0,2%Öl61,14 +1,2%Gold4.462 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt nach neuem Rekord etwas zurück -- US-Börsen uneins -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Kaum Bewegung: DAX schließt nach neuem Allzeithoch kaum verändert Kaum Bewegung: DAX schließt nach neuem Allzeithoch kaum verändert
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

08.01.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Nachmittag entwickeln | finanzen.net

Kryptokurse am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.234,8726 CHF -571,9136 CHF -0,79%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.543,4849 EUR -614,8316 EUR -0,79%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.275,2327 GBP -535,7636 GBP -0,79%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.178.514,4605 JPY -126.137,1208 JPY -0,88%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.383,9747 USD -878,3313 USD -0,96%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.473,2223 CHF -52,1935 CHF -2,07%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.654,9818 EUR -56,0600 EUR -2,07%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.303,4111 GBP -48,7180 GBP -2,07%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
485.452,7526 JPY -10.726,1689 JPY -2,16%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.094,6225 USD -70,9515 USD -2,24%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6922 CHF -0,0352 CHF -2,04%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8166 EUR -0,0378 EUR -2,04%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5760 GBP -0,0329 GBP -2,04%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
332,1580 JPY -7,2377 JPY -2,13%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,1174 USD -0,0479 USD -2,21%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
109,1597 CHF 0,4155 CHF 0,38%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,1819 EUR 0,4447 EUR 0,38%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
101,6648 GBP 0,3823 GBP 0,38%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.426,2401 JPY 60,8308 JPY 0,28%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
136,5862 USD 0,2769 USD 0,20%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
708,3940 CHF -8,8432 CHF -1,23%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
760,4546 EUR -9,5018 EUR -1,23%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
659,7558 GBP -8,2667 GBP -1,24%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
139.046,0708 JPY -1.872,4996 JPY -1,33%
Charts|News

Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 0,73 Prozent auf 90.600,21 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 91.262,31 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,2 Prozent aufweist und bei 12,22 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (81,61 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 81,19 US-Dollar nach unten.

Nach 3.165,57 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagnachmittag um 2,20 Prozent auf 3.095,80 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 629,12 US-Dollar am Vortag auf 636,91 US-Dollar nach oben (1,24 Prozent).

Nach 2,165 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,64 Prozent auf 2,130 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 5,99 Prozent auf 462,72 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 436,58 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,78 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3945 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,4017 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2339 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2318 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2979 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,29 Prozent auf 887,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 899,05 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Dogecoin am Donnerstagnachmittag nach. Um 3,17 Prozent auf 0,1415 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,1462 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Solana um 0,09 Prozent auf 136,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 136,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Avalanche um 17:10 ab. Es geht 1,31 Prozent auf 13,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,10 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,23 Prozent auf 13,25 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,41 US-Dollar.

Daneben steigt Sui um 0,66 Prozent auf 1,829 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,817 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com