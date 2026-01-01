Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Kryptokurse am Nachmittag.
Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 0,73 Prozent auf 90.600,21 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 91.262,31 US-Dollar gelegen hatte.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,2 Prozent aufweist und bei 12,22 EUR notiert.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (81,61 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 81,19 US-Dollar nach unten.
Nach 3.165,57 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagnachmittag um 2,20 Prozent auf 3.095,80 US-Dollar gesunken.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 629,12 US-Dollar am Vortag auf 636,91 US-Dollar nach oben (1,24 Prozent).
Nach 2,165 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,64 Prozent auf 2,130 US-Dollar gesunken.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 5,99 Prozent auf 462,72 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 436,58 US-Dollar wert.
Zudem gibt Cardano nach. Um 1,78 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3945 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,4017 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2339 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2318 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2979 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,29 Prozent auf 887,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 899,05 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Dogecoin am Donnerstagnachmittag nach. Um 3,17 Prozent auf 0,1415 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,1462 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Solana um 0,09 Prozent auf 136,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 136,31 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet Avalanche um 17:10 ab. Es geht 1,31 Prozent auf 13,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,10 US-Dollar stand.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,23 Prozent auf 13,25 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,41 US-Dollar.
Daneben steigt Sui um 0,66 Prozent auf 1,829 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,817 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
