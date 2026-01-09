XRP Kurs kann sich laut ChatGPT jetzt mehr als verdoppeln

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt startet verhalten ins Jahr 2026. Nach dem starken Rücksetzer im letzten Quartal 2025 fehlt es bislang an klarer Richtung. Bitcoin bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne, viele Altcoins treten auf der Stelle. Erholungsversuche werden regelmäßig wieder verkauft, selbst positive Nachrichten reichen nicht aus, um nachhaltige Aufwärtsdynamik zu erzeugen. Die Stimmung ist von Vorsicht geprägt, Investoren warten auf eindeutige Signale.

Während große Teile des Marktes stagnieren, rückt jedoch ein Coin zunehmend in den Fokus der Analysten und Investoren. Die Rede ist von XRP. Aus technischer und fundamentaler Sicht verdichten sich derzeit mehrere Faktoren, die auf eine mögliche Trendwende hindeuten. Auch ChatGPT kommt bei der Auswertung der aktuellen Marktlage zu dem Ergebnis, dass sich der XRP-Kurs unter diesen Bedingungen realistisch mehr als verdoppeln könnte, sofern der Markt insgesamt stabil bleibt und zentrale Widerstände überwunden werden.

XRP an einem charttechnischen Wendepunkt

Im Tageschart befindet sich XRP aktuell in einer klassischen Entscheidungszone. Der Kurs notiert zwischen dem EMA50 und dem EMA200, zwei gleitenden Durchschnitten, die von vielen Tradern als Trendfilter genutzt werden. Der EMA50 verläuft nahe am aktuellen Kurs, während der EMA200 als übergeordneter Widerstand fungiert.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

Die Volatilität nimmt ab, während sich der Markt auf eine größere Bewegung vorbereitet. Gelingt es XRP, den EMA200 nachhaltig zurückzuerobern, würde das aus technischer Sicht als klares Trendwendesignal gelten. In diesem Fall wäre der Weg zunächst in Richtung der 3-Dollar-Zone deutlich freier. Oberhalb davon rückt auch der Bereich um 5 Dollar wieder ins realistische Szenario.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält XRP durch ein frisches Momentum-Signal. Analysten weisen darauf hin, dass sich auf dem mehrtägigen MACD ein sogenanntes „Golden Cross“ gebildet hat, begleitet von einem Wechsel des Histogramms in den positiven Bereich. Das letzte Mal, als dieses Signal auftrat, folgte eine starke Aufwärtsbewegung, die XRP auf ein neues Hoch führte.

$XRP has printed a Golden Cross on its 5-Day MACD with a switch into positive on the histogram. The last time this signal printed was in July, where $XRP rallied to a new ATH. pic.twitter.com/LdCYU709Kt — ChartNerd (@ChartNerdTA) January 9, 2026

Fundamentale Argumente werden stärker

Nicht nur der Chart liefert neue Impulse. Auch auf fundamentaler Ebene verdichten sich die Signale. Für Aufsehen sorgte zuletzt die Meldung, dass Amazon Web Services und Ripple an einer möglichen technischen Integration für den XRP Ledger arbeiten. Im Gespräch ist der Einsatz von Amazon Bedrock AI, um XRPL-Systemdaten in Minuten statt in Tagen auszuwerten.

Für Unternehmen und institutionelle Nutzer wäre das ein wichtiger Schritt. Schnellere Analyse, bessere Überwachung und höhere Betriebssicherheit sind entscheidende Faktoren für den Einsatz von Blockchain-Technologie im Unternehmensumfeld. Genau hier könnte sich der XRP Ledger strategisch neu positionieren, weg vom reinen Zahlungsnetzwerk, hin zu einer robusten Infrastruktur für professionelle Anwendungen.

ETF-Zuflüsse als struktureller Rückenwind

Parallel dazu zeigen die Kapitalflüsse ein klares Bild. Die Spot-XRP-ETFs verzeichnen seit Wochen signifikante Nettozuflüsse. Inzwischen sind über 1,4 Milliarden US-Dollar über börsengehandelte Fonds in XRP investiert worden. In mehreren Phasen lagen die täglichen Zuflüsse im zweistelligen Millionenbereich, selbst in schwächeren Marktphasen blieb der Nettofluss überwiegend positiv. Nur an einem einzigen Tag wurde seit der Markteinführung der ETFs mehr Kapital abgezogen als investiert wurde.

LATEST: US spot XRP ETFs recorded their first outflows since their November launch on Wednesday, with $40.8 million exiting and ending a 36-day streak of continuous net inflows into the funds. pic.twitter.com/wk3WI1WHZt — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) January 8, 2026

Diese Entwicklung ist besonders relevant, da institutionelles Kapital deutlich langfristiger agiert als Retail-Geld. Es folgt weniger kurzfristigen Trends, sondern strategischen Allokationen. Genau diese konstante Nachfrage könnte erklären, warum XRP sich zuletzt stabiler zeigt als viele andere große Altcoins.

Warum sich der Kurs mehr als verdoppeln könnte

Die Kombination aus technischer Kompression, frischen Momentum-Signalen, wachsendem institutionellem Interesse und neuen technologischen Perspektiven verändert das Gesamtbild deutlich. Sollte sich der breite Kryptomarkt auch nur moderat erholen, gehört XRP aktuell zu den Kandidaten, die überdurchschnittlich stark reagieren könnten.

Ein nachhaltiger Bruch über den EMA200 würde nicht nur technische Kaufsignale auslösen, sondern auch das Narrativ einer neuen Aufwärtsphase etablieren. In diesem Umfeld erscheinen Kursregionen oberhalb von 3 Dollar als erster Schritt und ein späterer Anlauf in Richtung 5 Dollar wäre aus markttechnischer Sicht keine extreme Annahme mehr. Genau deshalb hält auch ChatGPT eine mehr als mögliche Verdopplung des XRP-Kurses unter den aktuellen Bedingungen für realistisch. Noch mehr Potenzial sehen Analysten allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper als zusätzlicher Profiteur

Während XRP von institutionellen Zuflüssen profitiert, richten viele Anleger ihren Blick zugleich auf neue Infrastrukturprojekte. Eines davon ist Bitcoin Hyper. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin erstmals umfassend für dezentrale Anwendungen nutzbar machen soll. Ziel ist es, Bitcoin nicht nur als Wertspeicher, sondern als aktive Grundlage für DeFi-Protokolle, dezentrale Börsen, Lending-Plattformen und Gaming-Anwendungen zu etablieren.

Bitcoin Hyper verbindet dabei die Sicherheitsarchitektur von Bitcoin mit einer performanten Ausführungsschicht auf Basis der Solana Virtual Machine. Dadurch sollen komplexe Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Kosten möglich werden, ohne die Bitcoin Main Chain zu belasten. In einem Markt, in dem Investoren zunehmend auf echte Nutzung statt auf reine Narrative achten, gewinnt dieser Ansatz deutlich an Bedeutung.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Da sich der $HYPER-Token aktuell noch im Presale befindet, sehen viele Marktbeobachter Bitcoin Hyper als potenziellen Profiteur einer kommenden Altcoin-Phase. Sollte sich die Marktstimmung im weiteren Jahresverlauf aufhellen, könnten vor allem solche Projekte in den Fokus rücken, die fundamentale Lücken im Bitcoin-Ökosystem schließen, unabhängig davon, ob sich der Gesamtmarkt kurzfristig noch schwer tut.

