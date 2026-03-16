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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

17.03.26 07:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
4,14 EUR -0,02 EUR -0,48%
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AIXTRON SE
33,07 EUR -0,40 EUR -1,20%
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Alten S.A.
55,80 EUR -0,30 EUR -0,53%
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Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
8,94 EUR -0,36 EUR -3,85%
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Asseco Poland S.A.Shs
38,96 EUR -0,04 EUR -0,10%
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AUMOVIO
35,10 EUR -0,80 EUR -2,23%
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Azelis Group N.V.
7,32 EUR -0,31 EUR -4,07%
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Benefit Systems S.A.
819,00 EUR -6,00 EUR -0,73%
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Carl Zeiss Meditec AG
23,52 EUR -0,22 EUR -0,93%
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Carvana Co Registered Shs -A-
262,80 EUR -1,30 EUR -0,49%
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Coherent Corp.
206,00 EUR -17,00 EUR -7,62%
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Comfort Systems USA IncShs
1.212,00 EUR -8,00 EUR -0,66%
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,79 EUR 0,23 EUR 1,48%
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CRH plc
88,88 EUR 0,74 EUR 0,84%
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DEUTZ AG
9,72 EUR -0,05 EUR -0,46%
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DiaSorin S.p.A.Az.
63,78 EUR -0,46 EUR -0,72%
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EchoStar Corp (A)
97,50 EUR 2,00 EUR 2,09%
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Eurazeo S.A.
39,62 EUR -0,16 EUR -0,40%
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Fielmann AG
42,00 EUR -0,40 EUR -0,94%
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Formycon AG
19,06 EUR 0,06 EUR 0,32%
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Gerresheimer AG
17,93 EUR -0,29 EUR -1,59%
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Grafton Group plc
10,57 EUR 0,15 EUR 1,40%
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Greggs PLC
18,30 EUR -0,20 EUR -1,08%
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HelloFresh
4,70 EUR -0,05 EUR -1,01%
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Hemnet AB Registered Shs
10,91 EUR 0,02 EUR 0,18%
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Hexpol AB (B)
6,57 EUR -0,04 EUR -0,53%
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Hochschild Mining PLCShs
7,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Huber + Suhner AG
173,40 CHF 1,60 CHF 0,93%
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ING Bank Slaski S.A.
89,90 EUR 0,30 EUR 0,33%
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init innovation in traffic systems SE
44,40 EUR 0,20 EUR 0,45%
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JENOPTIK AG
26,32 EUR -0,24 EUR -0,90%
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Kinnevik AB Registered Shs -B-
4,69 EUR -0,02 EUR -0,34%
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Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
34,85 EUR -0,38 EUR -1,08%
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LANXESS AG
13,47 EUR -0,20 EUR -1,46%
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LKQ Corp.
24,80 EUR -0,80 EUR -3,13%
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LPKF Laser & Electronics AG
6,63 EUR -0,16 EUR -2,36%
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Lumentum Holdings Inc
524,60 EUR -25,80 EUR -4,69%
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Match Group Inc
25,87 EUR -0,58 EUR -2,17%
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Mohawk Industries Inc.
89,00 EUR -0,50 EUR -0,56%
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Molina Healthcare
126,95 EUR -4,20 EUR -3,20%
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Ocado Group PLC
2,30 EUR 0,08 EUR 3,75%
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Ottobock
53,95 EUR 0,50 EUR 0,94%
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Palfinger AG
34,85 EUR 0,50 EUR 1,46%
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Pan African Resources PLCShs
1,76 EUR -0,04 EUR -2,22%
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Paycom Software Inc
106,25 EUR -0,30 EUR -0,28%
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Pirelli
5,67 EUR -0,08 EUR -1,46%
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PSI Software AG
45,70 EUR 0,20 EUR 0,44%
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Salzgitter
39,16 EUR -0,18 EUR -0,46%
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SEB S.A.
44,82 EUR 0,18 EUR 0,40%
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Softcat PLC
13,20 EUR -0,20 EUR -1,49%
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Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
62,96 EUR -1,12 EUR -1,75%
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STRATEC SE
18,64 EUR 0,06 EUR 0,32%
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Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,02 EUR -0,14 EUR -3,27%
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TAURON Polska Energia S.A
2,08 EUR 0,01 EUR 0,58%
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TeamViewer
4,45 EUR -0,02 EUR -0,49%
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Tecan (N)
117,40 CHF -4,10 CHF -3,37%
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Technoprobe S.p.A. Az nominativa
15,40 EUR -0,18 EUR -1,16%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
88,40 EUR -0,05 EUR -0,06%
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tonies
10,62 EUR -0,06 EUR -0,56%
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Valiant AG
167,20 CHF 2,40 CHF 1,46%
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
35,94 EUR 0,24 EUR 0,67%
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Verisure PLC Registered Shs
8,71 EUR 0,03 EUR 0,32%
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Vertiv Holdings
229,80 EUR -2,60 EUR -1,12%
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Zabka Group Registered Shs
4,58 EUR -0,40 EUR -8,01%
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DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

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AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

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- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

+ S&P-500

AUFNAHME

- Coherent

- EchoStar

- Lumentum

- Vertiv

HERAUSNAHME

- Lamb Weston

- Match Group

- Molina Healthcare

- Paycom Software

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 02:51 ET (06:51 GMT)

In eigener Sache

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DatumRatingAnalyst
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

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