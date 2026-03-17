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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

08:11 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
86,92 EUR 0,03 EUR 0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die französische Bank habe sich jüngst ausführlich zu wichtigen Wachstumstreibern und Synergien in der Vermögensverwaltung geäußert, schrieb Delphine Lee am Dienstagabend. Einige Ziele für das verwaltete Vermögen sowie den Neumittelzufluss wirkten ehrgeizig, doch insgesamt erschienen die Gewinnziele erreichbar. BNP sei zudem die am günstigsten bewertete europäische Bank./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
85,81 €		 Abst. Kursziel*:
23,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
86,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:11 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
10.03.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
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