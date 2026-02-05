DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
BNP Paribas Aktie

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

08:31 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
91,53 EUR -0,58 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen für das Schlussquartal von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee hob ihre Gewinnerwartungen an die französische Bank am Donnerstagabend leicht an./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
92,46 €		 Abst. Kursziel*:
13,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
91,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:31 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.02.26 BNP Paribas Buy UBS AG
05.02.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

dpa-afx Bilanz BNP Paribas-Aktie zieht an: Quartalsgewinn steigt deutlich - Ziele erhöht BNP Paribas-Aktie zieht an: Quartalsgewinn steigt deutlich - Ziele erhöht
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
dpa-afx ROUNDUP: BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen - Kurssprung
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Börse Europa in Grün: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Mittag
Business Times BNP Paribas vows more cost cuts after profit tops forecast
RTE.ie BNP Paribas vows more cost cuts as profit tops forecast
Financial Times BNP Paribas lifts outlook for shareholder returns
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) Is Up 3.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Is BNP Paribas (BNPQY) Stock Undervalued Right Now?
Business Times BNP Paribas seeks to cut about 1,200 roles on Axa IM integration
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Choice
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
