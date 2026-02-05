JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen für das Schlussquartal von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee hob ihre Gewinnerwartungen an die französische Bank am Donnerstagabend leicht an./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT

