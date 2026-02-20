DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 8,2225 -1,2%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 55.770 -2,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 70,83 -1,2%Gold 5.138 +0,7%
BNP Paribas Aktie

Goldman Sachs Group Inc.

08:56 Uhr

08:56 Uhr
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 97 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagabend an den Quartalsbericht der Franzosen an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
104,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,85 €		 Abst. Kursziel*:
9,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
95,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

17.02.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
Zacks Are Investors Undervaluing BNP Paribas (BNPQY) Right Now?
Business Times BNP Paribas rolls out donor-advised platform in Singapore for ultra-wealthy
Business Times BNP Paribas rolls out donor-advised platform in Singapore for ultra-wealthy, as philanthropy hub ambitions grow
Business Times BNP Paribas vows more cost cuts after profit tops forecast
RTE.ie BNP Paribas vows more cost cuts as profit tops forecast
Financial Times BNP Paribas lifts outlook for shareholder returns
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) Is Up 3.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Is BNP Paribas (BNPQY) Stock Undervalued Right Now?
