BNP Paribas Aktie
Marktkap. 104,29 Mrd. EURKGV 7,85
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 97 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagabend an den Quartalsbericht der Franzosen an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
104,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
94,85 €
|Abst. Kursziel*:
9,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
95,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|17.02.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
