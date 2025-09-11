Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 verlor am dritten Tag der Woche an Boden.

Am Mittwoch verbuchte der S&P 500 via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 0,28 Prozent auf 6.637,97 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 52,204 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,229 Prozent höher bei 6.672,14 Punkten, nach 6.656,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.621,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.672,66 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0,245 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.466,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.092,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.732,93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.699,52 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Xcel Energy (+ 6,69 Prozent auf 77,93 USD), Intel (+ 6,41 Prozent auf 31,22 USD), Centene (+ 5,80 Prozent auf 34,65 USD), The Mosaic (+ 5,77 Prozent auf 35,93 USD) und CF Industries (+ 5,18 Prozent auf 91,65 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Freeport-McMoRan (-16,95 Prozent auf 37,67 USD), Illumina (-4,99 Prozent auf 94,41 USD), Synopsys (-4,53 Prozent auf 468,09 USD), Electronic Arts (-3,86 Prozent auf 167,35 USD) und Blackstone (-3,69 Prozent auf 178,08 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35.563.922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,783 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index.

