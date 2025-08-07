Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 24,27 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 66 auf 61 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern den Umsatzausblick für Kalidünger angehoben. Düngemittel dürften kurzfristig knapp bleiben, doch er sorgt sich wegen der Konjunkturlage und hoher Preise um die Nachfrage./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 61,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 55,71
|Abst. Kursziel*:
9,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 55,70
|Abst. Kursziel aktuell:
9,52%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 60,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|11:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|11:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|03.03.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG