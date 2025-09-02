Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 23,51 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 60 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Verkauf ihres 50-prozentigen Anteils an dem argentinischen Düngemittelkonzern Proferti strafften die US-Amerikaner ihr Portfolio weiter, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Nutrien konzentriere sich damit zunehmend auf Kernregionen. Der Experte rechnet mit weiteren Ankündigungen zum Verkauf von Vermögenswerten, wahrscheinlich in Südamerika./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 60,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 57,13
|Abst. Kursziel*:
5,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 57,12
|Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
