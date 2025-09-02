DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.398 +0,0%Nas 21.817 +0,5%Bitcoin 95.554 +0,7%Euro 1,1749 +0,3%Öl 65,94 +0,4%Gold 3.633 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street uneinig -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co? - Die Aussichten AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co? - Die Aussichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
48,11 EUR +0,07 EUR +0,15 %
STU
57,12 USD +0,69 USD +1,22 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,51 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DWB8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CA67077M1086

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NTR

Jefferies & Company Inc.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

19:46 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
48,11 EUR 0,07 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 60 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Verkauf ihres 50-prozentigen Anteils an dem argentinischen Düngemittelkonzern Proferti strafften die US-Amerikaner ihr Portfolio weiter, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Nutrien konzentriere sich damit zunehmend auf Kernregionen. Der Experte rechnet mit weiteren Ankündigungen zum Verkauf von Vermögenswerten, wahrscheinlich in Südamerika./la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:14 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 60,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 57,13		 Abst. Kursziel*:
5,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 57,12		 Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 64,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

19:46 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
17:46 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net August 2025: Die Expertenmeinungen zur EssilorLuxottica-Aktie
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie stabil: EssilorLuxottica prüft Kauf von mehr Nikon-Anteilen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox EssilorLuxottica: Der Top-Gewinner der Zuckerberg-Vision, KI-Brillen werden die wichtigste Technologie für Superintelligenz im Alltag!
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen