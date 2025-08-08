Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 23,32 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Düngerkonzerns böten mittlerweile eine gute Gelegenheit, schrieb Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der weltweite Kalidüngerverbrauch steige wohl auch 2025. Zudem erschienen Dünger-Aktien insgesamt mittlerweile attraktiver als die von Petrochemie-Konzernen, die mit Überangebot, reichlich Lagerbeständen und einer trägen Nachfrage konfrontiert seien./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 68,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 55,69
|Abst. Kursziel*:
22,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 55,70
|Abst. Kursziel aktuell:
22,08%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|09:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|08.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|03.03.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG