WDH: Erneut hunderte Flüge wegen Pilotenstreik abgesagt

13.03.26 14:48 Uhr
(Wiederholung: Im 2. Abs., 1. S. falsches Wort korrigiert: "fielen" statt "wurden".)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Streik der Lufthansa-Piloten hat auch am zweiten Tag hunderte Flüge ausfallen lassen. An den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München wurden für den Freitag zusammen mehr als 600 Starts und Landungen abgesagt, wie die Flughafenbetreiber berichten. Erst für den Samstag werde wieder ein Flugverkehr im üblichen Umfang erwartet.

Nach Angaben des Frankfurter Betreibers Fraport fielen am zweiten Streiktag in Frankfurt rund 450 von 1.225 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 180 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Die Zahlen beziehen sich auf alle Fluggesellschaften, die Ausfälle sind wesentlich der Lufthansa zuzuordnen.

Lufthansa: Halten Sonderflugplan ein

Lufthansa hat für die Streikzeit einen Sonderflugplan aufgestellt, der mindestens die Hälfte der üblichen Flüge anbietet. Auf der Langstrecke sollen 60 Prozent stattfinden. Dieser Flugplan werde weiterhin eingehalten, erklärte eine Sprecherin. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit spricht hingegen davon, dass 70 Prozent der Flugzeuge stehengeblieben seien.

Der am Donnerstag begonnene Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Fracht-Tochter Cargo sollte noch bis Mitternacht dauern. Es geht in dem Tarifkonflikt um die Betriebsrenten von rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Beendet wurde hingegen der nur auf einen Tag geplante Streik bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline. Dort wollen die Piloten höhere Gehälter durchsetzen./ceb/DP/men

