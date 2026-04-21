SMC Research

LAIQON Kaufen

08:34 Uhr

LAIQON ist nach Darstellung von SMC-Research dank großer Projekte mit Partnern jetzt voll im Skalierungsprozess, der von Quartal zu Quartal insbesondere auch deutliche Margensteigerungen verspricht. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auf dieser Basis eine Verdopplungspotenzial für die Aktie.

Mit einem starken organischen Wachstum und einer großen Übernahme habe LAIQON im letzten Geschäftsjahr einen Sprung nach vorne gemacht. In der Proforma-Betrachtung habe sich der Umsatz von 31,0 auf 44,2 Mio. Euro erhöht und das EBITDA von -3,8 auf +0,7 Mio. Euro verbessert. Dank einer Fortsetzung der dynamischen Expansion visiere das Management für die laufende Finanzperiode einen weiteren großen Fortschritt auf Erlöse zwischen 53 bis 58 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro an.

Das erste Quartal zeige, dass die Richtung stimme: Im Zeitraum von Januar bis März seien die Erlöse um rund 60 Prozent auf 10,4 Mio. Euro gestiegen und der EBITDA-Verlust sei von 2,8 auf 1,3 Mio. Euro verringert worden. Mit weiteren deutlichen Zuwächsen bei den Assets under Management bei zugleich nicht mehr steigenden Kosten werde sich die Margenlage nun voraussichtlich von Quartal zu Quartal deutlich verbessern.

Ein Risiko für das Tempo des Prozesses sei allerdings die derzeit hohe Kapitalmarktvolatilität. Daher kalkulieren die Analysten jetzt etwas vorsichtiger, haben die AuM-Schätzung für das laufende Jahr auf 11,4 Mrd. Euro (bislang: 11,7 Mrd. Euro) abgesenkt und erwarten nun ein Umsatz und ein EBITDA am unteren Ende der Guidance.

Dennoch trauen die Analysten dem Unternehmen dank der starken Marktposition als Asset-Management-Innovator mit führenden KI-Lösungen weiterhin hohe Zuwächse zu – in 2026 und darüber hinaus. Ihr Kursziel liege mit 8,60 Euro nur geringfügig unter ihrer letzten Taxe (9,00 Euro), aber weit über dem aktuellen Börsenkurs. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass dieses Kurspotenzial realisiert werde, wenn sich die Ertragslage mit den kommenden Quartalen sukzessive deutlich verbessere, und bestätigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.04.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.04.2026 um 18:45 Uhr fertiggestellt und am 22.04.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-22-SMC-Update-LAIQON_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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