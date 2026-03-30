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SMC Research

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LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management im letzten Jahr stark gesteigert. Nach dem Abschluss mehrerer Finanzierungsmaßnahmen, die aktuell umgesetzt werden, soll der Prozess im laufenden Jahr fortgesetzt werden und zu einem kräftigen Sprung von Umsatz und EBITDA führen. SMC-Analyst Holger Steffen hat den Verwässerungseffekt der Maßnahmen bereits einkalkuliert und sieht trotzdem Verdopplungspotenzial für die Aktie.

LAIQON habe gemäß SMC-Research in den letzten zwei Jahren mehrere Projekte mit großen Partnern gestartet – und profitiere davon jetzt massiv. Aus der Zusammenarbeit mit Union Investment und der Volksbank Rosenheim seien bereits Assets von mehr als 385 Mio. Euro generiert worden. Und diese Summe nehme aktuell in jedem Monat um mehr als 50 Mio. Euro zu, mit noch steigender Tendenz.

Das sorge für eine dynamische organische Expansion. Nach einem Anstieg der Assets under Management im letzten Jahr von 6,5 auf 10 Mrd. Euro (davon 2,1 Mrd. Euro durch eine Akquisition), solle im laufenden Jahr aus eigener Kraft ein weiterer Ausbau auf 12 Mrd. Euro geschafft werden. Damit sollen die Erlöse auf 53 bis 58 Mio. Euro steigen und ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro ermöglichen.

Da das Wachstum auf einer immer breiteren Basis stehe – im Mai werde das Unternehmen zusammen mit Amundi das erste Produkt einer geplanten Familie KI-gesteuerter ETFs lancieren – sei eine Fortsetzung der positiven Trends in den Folgejahren wahrscheinlich. 2028 solle die Asset-Basis nach den Plänen des Managements bereits bei mehr als 15 Mrd. Euro liegen, was zu einem Umsatz von über 82 Mio. Euro und einem EBITDA von mehr als 27 Mio. Euro führen solle.

Die Analysten halten diese Pläne für sehr plausibel und folgen diesen tendenziell in ihrem Bewertungsmodell, das bezüglich der operativen Zahlen nur in vergleichsweise geringem Umfang angepasst worden sei. Umfangreichere Aktualisierungen habe es finanzierungsseitig gegeben, da das Unternehmen wegen eines größeren Volumens von Kaufpreisraten aus vergangenen Akquisitionen, die in diesem Jahr anstünden, mehrere Finanzierungsmaßnahmen angekündigt habe, die in Summe u.a. mit der Ausgabe von ca. 3,9 Mio. Aktien einhergehen könnten.

Den damit verbundenen Verwässerungseffekt habe das Researchhaus bereits einkalkuliert, dieser sei maßgeblich verantwortlich für die Reduktion des Kursziels von 10,40 auf 9,00 Euro. Gleichwohl sehe SMC-Research damit mehr als ein Verdoppelungspotenzial für die Aktie.

Das unverändert niedrige Kursniveau dürfte aus Sicht der Analysten auch mit dem noch bestehenden Finanzierungsbedarf zusammenhängen, der aber mit den aktuellen Maßnahmen gelöst werden könnte. Außerdem sehen die Analysten eine gewisse Skepsis, ob das Unternehmen die anvisierten Ziele erreichen könne. Sollte sich die Zielerreichung in den nächsten Quartalen sukzessive immer deutlicher abzeichnen, dürfte diese Skepsis nach Meinung von SMC-Research rasch abnehmen und zu einer Neubewertung der Aktie führen. In Erwartung eines solchen Szenarios bekräftigt das Researchhaus das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2026 um 15:23 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 31.03.2026 um 14:45 Uhr fertiggestellt und am 31.03.2026 um 15:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-31-SMC-Update-LAIQON_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: LAIQON Kaufen

Unternehmen:
LAIQON AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,04 €		 Abst. Kursziel*:
122,77%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
3,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
127,27%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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