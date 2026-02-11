Weitere Ziele bestätigt

Siemens ist im abgelaufenen Quartal in allen drei Konzernbereichen deutlich profitabel gewachsen und hat auf dieser Basis seinen Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 angehoben.

Den um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigten Gewinn je Aktie erwartet der Technologiekonzern nun zwischen 10,70 und 11,10 Euro statt wie bisher zwischen 10,40 und 11,00 Euro, wie er vor seiner Hauptversammlung in München mitteilte. Die übrigen Ziele wurden bestätigt.

Wer­bung Wer­bung

Das Ergebnis des Industriellen Geschäfts legte in den Monaten Oktober bis Dezember um 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu und damit deutlicher als von den Analysten im Konsens mit 2,64 Milliarden Euro erwartet. Alle Bereiche trugen dazu bei, wobei Siemens besonders von der Fabrikautomatisierung profitierte. Konzernchef Roland Busch sprach von einem starken Start ins neue Geschäftsjahr. "Künstliche Intelligenz ist ein starker Wachstumstreiber für unsere Geschäfte", sagte er.

Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter blieb mit 2,0 Milliarden Euro erwartungsgemäß hinter dem Vorjahreswert von 3,7 Milliarden Euro zurück. Seinerzeit hatte Siemens von einem Buchgewinn aus dem Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics von 2,1 Milliarden Euro profitiert. Analysten hatten für dieses Jahr im Schnitt aber nur mit 1,6 Milliarden Euro Überschuss gerechnet.

Der Umsatz verbesserte sich um 8 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, der Auftragseingang kletterte vor allem dank starkem Neugeschäft in der Netz- und Gebäudetechnik um 10 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit gut 20,8 Milliarden Euro Auftragseingang und 19,1 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Siemens will sich auf seine Kerngeschäfte konzentrieren und plant, seine Beteiligung am Medizintechnikhersteller Healthineers perspektivisch aufgeben. Zunächst sollen die Aktionäre 30 Prozent der Aktien in ihre Depots gebucht bekommen. Es ist jedoch noch nicht klar, ob dieser Schritt noch in diesem Jahr über die Bühne gehen wird.

Siemens will 2025/26 vergleichbar mehr als 7 Prozent wachsen

Siemens strebt im laufenden Geschäftsjahr ein Wachstum von mehr als 7 Prozent auf vergleichbarer Basis an und ist damit optimistischer als der Markt. Nach dem starken Start zu Jahresbeginn "beabsichtigen wir nun, ein vergleichbares Umsatzerlöswachstum in der oberen Hälfte unseres Zielkorridors der Jahresprognose von 6 bis 8 Prozent zu erreichen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas laut Redetext. Analysten waren zuletzt im Konsens von 6,9 Prozent vergleichbarem Wachstum ausgegangen.

Treiber ist offenbar das Geschäft mit der intelligenten Infrastruktur, wo das vergleichbare Umsatzwachstum auf Basis des hohen Auftragsbestandes ebenfalls in der oberen Hälfte des Zielkorridors erwartet wird.

Wer­bung Wer­bung

Smart Infrastructure verzeichnete zuletzt ein starkes Neugeschäft vor allem im Electrification-Geschäft mit einem Plus von 38 Prozent. Finanzchef Thomas wies auf ein sehr hohes Volumen an Großaufträgen für Rechenzentren hin mit einem Rekordvolumen von 1,8 Milliarden Euro. In etwa die Hälfte davon seien Großaufträge gewesen.

"Die Nachfrage nach Rechenzentren hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen", sagte auch Vorstandschef Roland Busch.

Siemens hatte am Morgen die Prognose für den Gewinn je Aktie in der Mitte der Spanne um 20 Cent angehoben.

Die Siemens-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,69 Prozent höher bei 263,50 Euro.

Von Olaf Ridder

DOW JONES