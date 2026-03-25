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Marktkap. 161,45 Mrd. EUR

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Symbol SMAWF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

12:41 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem organischen Auftragsplus von 9 Prozent, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Zahlen im Mai schrieb. Damit dürften die Münchner etwas über den Markterwartungen landen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
277,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
209,15 €		 Abst. Kursziel*:
32,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
208,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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