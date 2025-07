Porsche-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Porsche-Aktie

Bewertung im Blick

UBS AG-Analyst Patrick Hummel hat eine umfassende Analyse des Porsche-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe im zweiten Quartal die sehr tief gestapelten Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf absoluter Basis seien das operative Ergebnis und der Free Cashflow aber sehr niedrig. Er sehe im Zahlenwerks nichts, was ihn optimistischer für die Aktien stimmen würde.

Das Papier von Porsche legte um 12:56 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 44,10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,03 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 477.510 Porsche-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 20,5 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2025 wird Porsche voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren.

