Löschen von Apps auf dem iPhone leicht gemacht

Immer wieder entdecken Apple -begeisterte Nutzer neue Funktionen und Features auf ihrem iPad oder iPhone. Denn das Betriebssystem von Apple steckt voller unerwarteter Überraschungen - nur wenige kennen alle Funktionen und Gadgets, die das smarte System zu bieten hat. Eine versteckte Funktion im Apple App-Store ermöglicht es seinen Usern, Apps ganz einfach mit einem Wisch zu löschen, ohne die App dabei umständlich mit Langdruck und mehreren Bestätigungen auf dem Home-Screen zu löschen. So geht’s.

Neue Funktion erspart Apple Usern umständliches Löschen von Apps

Spätestens mit der Überarbeitung des Home-Screens in iOS 14 macht vor allem eine Funktion wirklich Sinn für die User, denn das Löschen einer App auf dem Home-Bildschirm gestaltet sich seit dem Update als relativ umständlich.

Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, Apps im App-Store mit einer schnellen Wischgeste zu löschen, anstatt diese über einen Langdruck auf das Icon der App zu bewerkstelligen. Wählt man die Home-Screen-Variante, muss man nämlich damit rechnen, im Anschluss noch einige Bestätigungen zu betätigen, bevor man die App wirklich von seinem Smartphone löschen kann. Stattdessen empfiehlt ein Twitter-Nutzer mit dem Namen Gilly auf der Social-Media-Plattform eine andere Möglichkeit, die nicht nur schneller geht, sondern auch noch ziemlich intuitiv ist.

Wusstet ihr, dass man im iOS-Update-Bildschirm direkt Apps löschen kann?! pic.twitter.com/vo9nYj8L0i - Gilly (@GillyBerlin) August 4, 2021

Löschen der App durch Wischbewegung im App-Store

Dafür müssen Nutzer in Zukunft nicht mehr den Home-Screen bedienen - das Löschen der App ist nun ganz einfach im App-Store möglich. Dafür öffnet man den App-Store und wählt rechts oben in der Ecke - über dem eigenen Profilbild - die Kontoübersicht aus. Hier sind alle Apps, die man auf dem Smartphone installiert hat, aufgelistet und können bei Bedarf manuell über die Update-Taste aktualisiert werden. Um die dargebotenen Anwendungen nun zu löschen, sind lediglich zwei Schritte notwendig: Zunächst muss man auf der jeweiligen App mit dem Finger nach links wischen. Anschließend erscheint ein Löschen-Button, den man jetzt nur noch drücken und bestätigen muss. Geschafft. So kann man in Zukunft ganz einfach und schnell alle überflüssigen Anwendungen vom Smartphone löschen, die man loswerden will.

Pauline Breitner/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com