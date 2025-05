DAX aktuell

Die Anleger standen am Mittwoch mit den nach Handelsende in Deutschland erwarteten Resultaten von NVIDIA vor der nächsten Mutprobe.

Im Vorfeld der NVIDIA-Bilanz eröffnete der DAX 0,1 Prozent stärker bei 24.250,99 Zählern. Dann ging es nach oben, sodass das Börsenbarometer bei 24.325,97 Einheiten einen neuen Rekordstand verbuchen konnte. Anschließend rutschte der DAX jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,78 Prozent tiefer bei 24.038,19 Punkten.

Erst gestern wurde bei 24.226,49 Zählern zudem ein neuer Rekordschlussstand erreicht.

Alle Augen auf NVIDIA-Bilanz

Als Inbegriff des künstliche-Intelligenz-Themas (KI) hat NVIDIA immer wieder Relevanz für den gesamten Aktienmarkt. Der Deutsche Bank-Experte Jim Reid schrieb am Vortag, die Zahlen könnten das interessanteste Einzelereignis in dieser Woche werden. Laut einem Händler steht dieses Mal "noch mehr auf dem Spiel", da das allgemeine Vertrauen in KI-Halbleiter wegen der Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wackeliger geworden sei.

DAX profitiert weiterhin von Stärke der Rheinmetall-Aktie

Bei Rheinmetall ist auch nach der Verdreifachung des Kurses im laufenden Jahr noch nicht die Luft raus. Der diesjährige Nato-Gipfel in einem Monat wirft bereits seine Schatten voraus. Viel diskutiert wird in der Politik und auch am Aktienmarkt über die Höhe künftiger Militärausgaben - gemessen am prozentualen Anteil an der jeweiligen Wirtschaftsleistung (BIP) der Bündnisstaaten.

Der UBS-Experte Sven Weier stockte sein Rheinmetall-Kursziel aktuell auf 2.200 Euro auf. Viele andere Experten hatten die Schwelle von 2.000 Euro zuletzt bereits hinter sich gelassen. Weier hält auch nach der rasanten Rally Militärausgaben von 3,5 Prozent des BIP, wie aktuell am Markt noch erwartet, noch nicht für eingepreist und hob seine Umsatzerwartungen an.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte bei seinem US-Besuch gesagt, dass er beim Gipfel mit einer Einigung auf fünf Prozent des BIP rechnet - jenem Anteil, den US-Präsident Trump seit längerem von den Europäern fordert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires