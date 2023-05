Bezahlen im Messenger: WhatsApp Pay für erste Nutzer verfügbar

Testphase in Brasilien abgeschlossen

Mark Zuckerberg höchstpersönlich hat auf seinem Facebook-Profil verkündet, dass die Testphase für die neuartige Shopping-Funktion WhatsApp Pay in Brasilien abgeschlossen wurde und WhatsApp-Nutzer in Brasilien ab sofort mittels Messenger bei lokalen Händlern bezahlen können. Während die Funktion von WhatsApp Pay vorerst auf einige wenige Händler beschränkt sei, werde die Verfügbarkeit laut Unternehmensangaben in den nächsten Monaten ausgeweitet.

Verschlüsselung von Kartennummern

Bereits seit einiger Zeit wurde WhatsApp Pay in Brasilien getestet. Nach dem Abschluss der Testphase wird die neue Funktion flächendeckend für alle brasilianischen Nutzer verfügbar sein. Neben der Bezahlung von Einkäufen bei lokalen Händlern ermöglicht WhatsApp Pay seinen Nutzern auch das Senden von Geld an Freunde und Familie, wie aus einem Blog-Eintrag von WhatsApp hervorgeht.

Zur Nutzung von WhatsApp Pay ist laut Unternehmensangaben eine Kredit-, Debit- oder Prepaid-Karte notwendig. Laut Unternehmensangaben entspricht der gesamte Zahlungsvorgang höchsten Sicherheitsstandards und Kartennummern werden verschlüsselt. Zusätzlich muss jeder Bezahlvorgang mit einer PIN autorisiert werden.

Wird WhatsApp Pay bald in Deutschland verfügbar sein?

Brasilien ist bisher das einzige Land, in dem die Bezahlfunktion von WhatsApp flächendeckend verfügbar ist. Ob und wann WhatsApp Pay auch in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Das Verbraucherportal Chip spekuliert, dass eine Expansion der Bezahlfunktion in andere Länder davon abhängig sei, wie die neue Funktion in Brasilien von Nutzern angenommen wird.

