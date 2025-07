Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 705,66 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 705,66 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 705,44 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 713,27 USD. Bisher wurden via NASDAQ 350.776 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 747,84 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 442,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 37,26 Prozent sinken.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 766,17 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 36,46 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

