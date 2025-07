Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 702,21 USD.

Mit einem Kurs von 702,21 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 705,77 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 701,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 704,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 370.577 Stück.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 747,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 442,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,96 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,74 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 766,17 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,43 USD gegenüber 4,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 42,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

