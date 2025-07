Börse New York in Grün: Dow Jones mit Gewinnen

Dow Jones-Kursverlauf

Aktueller Marktbericht zum Dow Jones.

Am Donnerstag steigt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,43 Prozent auf 44.445,93 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 17,723 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,231 Prozent auf 44.152,74 Punkte an der Kurstafel, nach 44.254,78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44.200,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 44.482,40 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,225 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42.215,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39.142,23 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2024, den Wert von 41.198,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 2,93 Prozent auf 259,58 USD), Home Depot (+ 1,70 Prozent auf 307,85 EUR), Microsoft (+ 1,42 Prozent auf 512,80 USD), Cisco (+ 1,40 Prozent auf 68,31 USD) und Nike (+ 1,32 Prozent auf 73,05 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,32 Prozent auf 288,62 USD), Merck (-1,09 Prozent auf 81,53 USD), Johnson Johnson (-0,72 Prozent auf 163,60 USD), Verizon (-0,69 Prozent auf 40,97 USD) und Amgen (-0,40 Prozent auf 297,81 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19.604.487 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,610 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

