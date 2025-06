NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Nachmittag zu

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 145,81 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,19 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.981.250 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 68,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 167,14 USD.

Am 28.05.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 26.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,34 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

