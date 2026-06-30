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Bilfinger Aktie

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Symbol BFLBF

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

08:01 Uhr
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
81,45 EUR 0,90 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten verbessert, schrieb Olivier Calvet am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef. Im zweiten Halbjahr stünden die Zeichen auf Erholung. In der Ukraine ergebe sich mittelfristig eine große Chance für den Industriedienstleister./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,90 €		 Abst. Kursziel*:
32,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,37%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

08:01 Bilfinger Neutral UBS AG
18.05.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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