Bilfinger Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten verbessert, schrieb Olivier Calvet am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef. Im zweiten Halbjahr stünden die Zeichen auf Erholung. In der Ukraine ergebe sich mittelfristig eine große Chance für den Industriedienstleister./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Neutral
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
107,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,90 €
|Abst. Kursziel*:
32,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,37%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bilfinger SE
|08:01
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
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|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|08:01
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|06.06.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|15.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|03.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|16.11.17
|Bilfinger Sell
|S&P Capital IQ
|08:01
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG