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Marktkap. 33,12 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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WKN A2DRTZ

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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

UBS AG

ArcelorMittal Neutral

09:46 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
42,94 EUR 0,65 EUR 1,54%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 35,40 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Stahlnachfrage in Indien dürfte bis 2030 um sechs Prozent jährlich steigen, schrieb Andrew Jones mit Blick auf ein Gemeinschaftsunternehmen von ArcelorMittal und Nippon Steel in dem Land. Sollte sich allerdings die Nachfrage abschwächen oder die Importe steigen, dann drohten Überkapazitäten, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel erhöhte er vor allem wegen höherer operativer Gewinnerwartungen in Brasilien und Nordamerika./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,85 €		 Abst. Kursziel*:
5,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

09:46 ArcelorMittal Neutral UBS AG
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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