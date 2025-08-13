DAX24.356 +0,7%ESt505.428 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.821 -0,2%Nas21.738 +0,1%Bitcoin102.236 -3,0%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Nach Kursrutsch

pbb-Aktie weit im Plus: Pfandbriefbank macht Vortagsrutsch mehr als wett

14.08.25 14:44 Uhr
pbb-Aktie steigt stark: Pfandbriefbank erholt sich | finanzen.net

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank haben am Donnerstag ihren jüngsten Kursrutsch mehr als ausgeglichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
5,56 EUR 0,44 EUR 8,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Mittwoch hatten die pbb-Aktien schon ihre Verluste auf 1,8 Prozent eingedämmt, nachdem diese Anfangs bis zu zehn Prozent groß waren. Am Donnerstag folgte via XETRA mit einem Anstieg um 5,4 Prozent ein Hoch seit Ende Juli. Dazu trug bei, dass das Analysehaus Kepler Cheuvreux seine bislang negative Empfehlung aufgab.

Das auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Geldinstitut hatte am Vortag zunächst stark darunter gelitten, dass die geplante Veräußerung des US-Geschäfts im zweiten Quartal stärker als gedacht belastete. Der Kepler-Analyst Tobias Lukesch hob nun sein Votum von "Reduce" auf "Hold" an, wobei er das Kursziel von 4,40 auf 5,30 Euro erhöhte.

Im Gesamtjahr sei zwar ein Nettoverlust wegen des US-Rückzugs wahrscheinlich, betonte Lukesch. Nach dem jüngsten Rutsch sei der Kurs aber auf einem Niveau angekommen, auf dem Chancen und Risiken ausgewogen seien. Die Aktien hatten sich am Vortag der Marke von 4,60 Euro genähert, die seit Mai 2024 mehrfach als Unterstützung gedient hat./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumMeistgelesen
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
19.06.2025pbb BuyWarburg Research
17.06.2025pbb BuyWarburg Research
04.06.2025pbb BuyWarburg Research
