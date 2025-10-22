Ausblick: Volvo Car Registered B legt Quartalsergebnis vor

Volvo Car Registered B wird am 23.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,555 SEK je Aktie gegenüber 1,41 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 11,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 82,34 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 92,78 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,875 SEK, gegenüber 5,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 361,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 400,23 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net