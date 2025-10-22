Jefferies & Company Inc.

Volvo Car AB Registered B Hold

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo Cars nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 schwedischen Kronen belassen. Mit der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autobauer positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei deutlich höher als vom Markt erwartet. Ein Wermutstropfen seien die Barmittel, der Free Cash Flow sei wieder negativ gewesen wegen hoher Abflüsse von Betriebskapital. Das sei erklärungsbedürftig./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com