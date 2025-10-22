DAX 24.122 -0,1%ESt50 5.659 +0,4%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1593 -0,2%Öl 65,88 +2,4%Gold 4.111 +0,4%
Heute im Fokus
DAX stabil -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Profil

Volvo Car Registered B Aktie

Marktkap. 6,31 Mrd. EUR

KGV 4,64 Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

Volvo Car AB Registered B Hold

11:31 Uhr
Volvo Car AB Registered B Hold
Volvo Car AB Registered Shs -B-
2,70 EUR 0,62 EUR 29,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo Cars nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 schwedischen Kronen belassen. Mit der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autobauer positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei deutlich höher als vom Markt erwartet. Ein Wermutstropfen seien die Barmittel, der Free Cash Flow sei wieder negativ gewesen wegen hoher Abflüsse von Betriebskapital. Das sei erklärungsbedürftig./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo Car Registered B Hold

Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,75 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

11:31 Volvo Car Registered B Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

