Auszeichnung

Tesla-Aktie: Elon Musk betont stolz Sicherheits-Auszeichnung für Model Y

08.08.25 03:22 Uhr
Tesla-Aktie: Elon Musk betont stolz Sicherheits-Auszeichnung für Model Y

Nach den jüngst veröffentlichten Q2-Quartalszahlen, die mit Umsatz- und Gewinnrückgängen enttäuschten, sorgt CEO Elon Musk mit einer besonderen Meldung für positive Schlagzeilen.

• Model Y erhält fünfte Top Safety Pick+ Auszeichnung
• Tesla übertrifft verschärfte IIHS-Sicherheitsanforderungen 2025
• Elon präsentiert Sicherheitsleistung stolz auf X

Fünfte Top Safety Pick+ Auszeichnung in Folge

Der Tesla Model Y hat zum fünften Mal in Folge die begehrte "Top Safety Pick+" Auszeichnung des Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) erhalten. Diese höchste Sicherheitsbewertung der renommierten US-amerikanischen Prüforganisation macht das elektrische SUV zu einem der sichersten Fahrzeuge auf dem Markt. Wie aus dem Bericht von Drive Tesla Canada hervorgeht, musste der Model Y 2025 dabei besonders strenge Kriterien erfüllen, da die IIHS ihre Sicherheitsstandards erneut verschärft hatte.

Um die Top-Safety-Pick+-Auszeichnung zu erhalten, muss ein Fahrzeug in mehreren rigorosen Crashtests die Bewertung "Good" erreichen, einschließlich dem aktualisierten Frontalcrashtest mit mittlerer bzw. geringer Überlappung, Frontal- sowie Seitenaufpralltests. Zusätzlich müssen Mindeststandards für Scheinwerferleistung und Fußgängerschutz erfüllt werden. Der Model Y 2025 erzielte in nahezu allen Bewertungskategorien die höchste "Good"-Bewertung und konnte sich damit gegen die verschärften Anforderungen durchsetzen.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Model Y neben dem Volvo XC90 T8 Plug-in-Hybrid das einzige Fahrzeug in der Kategorie der mittelgroßen Luxus-SUVs war, das 2025 diese Auszeichnung erhielt. Dies unterstreicht die Sicherheitsleistung des Tesla-Modells in einem hart umkämpften Marktsegment.

Elon Musks Stolz und internationale Anerkennung

Elon Musk persönlich griff die Nachricht auf seinem X-Account auf und kommentierte stolz: "Model Y rated highest in safety" - eine Aussage, die die Bedeutung dieser Auszeichnung für den CEO verdeutlicht. Wie aus dem Bericht von Teslarati hervorgeht, hat Musk bereits in der Vergangenheit die Sicherheit als eine der unterschätztesten Eigenschaften des Model Y bezeichnet, über die Tesla seit der Entwicklung des Fahrzeugs besessen gewesen sei.

Diese jüngste IIHS-Auszeichnung reiht sich ein in eine beeindruckende Serie von Sicherheitspreisen, die der Model Y in über 20 Crash- und Sicherheitstests weltweit anerkannter Organisationen erhalten hat. Wie aus dem Bericht von TeslaNorth hervorgeht, markiert diese Auszeichnung bereits das siebte Jahr in Folge, in dem Tesla als Unternehmen mindestens ein Fahrzeug mit der höchsten IIHS-Bewertung vorweisen konnte. Neben der IIHS hat das Fahrzeug auch Fünf-Sterne-Bewertungen von der NHTSA (US National Highway Traffic Safety Administration), Euro NCAP, ANCAP und weiteren Sicherheitsorganisationen erhalten.

Die Tesla-Führung beschreibt stolz die Leistung des Fahrzeugs als einen "Fünf-Sterne-Sicherheits-Grand-Slam", was die internationale Anerkennung der Sicherheitsstandards unterstreicht.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

