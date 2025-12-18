ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 2026

DOW JONES --Der Bund will 2026 Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente im Gesamtvolumen von rund 512 Milliarden Euro begeben, wie die Bundesfinanzagentur am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung ihrer Emissionsplanung bekannt gab. Über Auktionen konventioneller Bundeswertpapiere ist eine Mittelaufnahme von 318 Milliarden Euro vorgesehen, weitere 176 Milliarden sollen am Geldmarkt aufgenommen werden.

Nachfolgend eine Übersicht der avisierten Emissionen:

KAPITALMARKTINSTRUMENTE

Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN

ment zeit Mio EUR

06.01.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 16.12.2027 DE000BU22114

07.01.2026 Bund 10 Neuemission 6.000 15.02.2036 DE000BU2Z064

13.01.2026 Bobl 5 Neuemission 6.000 16.04.2031 DE000BU25067

14.01.2026 Bund 30 Aufstockung 1.000 15.08.2056 DE000BU2D012

14.01.2026 Bund 30 Aufstockung 1.000 15.08.2052 DE0001102572

14.01.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

21.01.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009

21.01.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

27.01.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 15.03.2028 DE000BU22122

28.01.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.02.2036 DE000BU2Z064

03.02.2026 Grüne Emission

04.02.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2032 DE000BU27014

10.02.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067

11.02.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2054 DE000BU2D004

11.02.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

17.02.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 15.03.2028 DE000BU22122

18.02.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.02.2036 DE000BU2Z064

25.02.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009

25.02.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

03.03.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067

04.03.2026 Grüne Emission

10.03.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 15.03.2028 DE000BU22122

11.03.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064

18.03.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012

18.03.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

24.03.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067

25.03.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009

25.03.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

31.03.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 15.03.2028 DE000BU22122

Summe 1. Quartal 89.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)

01.04.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2022 DE000BU27014

07.04.2026 Grüne Emission

08.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064

14.04.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067

15.04.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung)

3.000

21.04.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 14.06.2028 DE000BU22130

22.04.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

29.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2026 DE000BU2Z064

05.05.2026 Grüne Emission

06.05.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014

12.05.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 14.06.2028 DE000BU22130

13.05.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.500

19.05.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067

20.05.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064

27.05.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

02.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130

09.06.2026 Grüne Emission

10.06.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064

16.06.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067

17.06.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.500

23.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130

24.06.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

Summe 2. Quartal 78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)

01.07.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014

07.07.2026 Grüne Emission

08.07.2026 Bund 10 Neuemission 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072

14.07.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.09.2028 DE000BU22148

15.07.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

3.000

21.07.2026 Bobl 5 Neuemission 6.000 08.10.2031 DE000BU25075

22.07.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

29.07.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072

04.08.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 13.09.2028 DE000BU22148

05.08.2026 Grüne Emission

11.08.2026 Bobl 5 Aufstockung 6.000 08.10.2031 DE000BU25075

12.08.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.500

19.08.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072

25.08.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.09.2028 DE000BU22148

26.08.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

01.09.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.500 08.10.2031 DE000BU25075

08.09.2026 Grüne Emission

09.09.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072

15.09.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.09.2028 DE000BU22148

16.09.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.500

22.09.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075

23.09.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

30.09.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072

Summe 3. Quartal 91.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)

06.10.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.12.2028 DE000BU22155

07.10.2026 Bund 7 Neuemission 4.000 15.11.2033 DE000BU27022

13.10.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075

14.10.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.500

20.10.2026 Grüne Emission

27.10.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155

28.10.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072

03.11.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075

04.11.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.000

11.11.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen)

2.500

17.11.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155

18.11.2026 Bund 7 Aufstockung 3.000 15.11.2033 DE000BU27022

25.11.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.08.2036 DE000BU2Z072

01.12.2026 Bobl 5 Aufstockung 4.500 08.10.2031 DE000BU25075

08.12.2026 Schatz 2 Aufstockung 4.000 13.12.2028 DE000BU22155

Summe 4. Quartal 59.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)

GELDMARKTINSTRUMENTE

Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN

ment zeit Mio EUR

05.01.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 15.04.2026 DE000BU0E287

05.01.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345

12.01.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311

12.01.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360

19.01.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 17.06.2026 DE000BU0E303

19.01,2026 Bubill 11 M Neuemission 3.000 09.12.2026 DE000BU0E378

02.02.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 13.05.2026 DE000BU0E295

02.02.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352

09.02.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311

09.02.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 13.01.2027 DE000BU0E360

16.02.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329

16.02.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386

02.03.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 17.06.2026 DE000BU0E303

02.03.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378

09.03.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329

09.03.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.02.2027 DE000BU0E386

16.03.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337

16.03.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394

30.03.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311

30.03.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360

Summe 1. Quartal 45.000

13.04.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345

13.04.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402

20.04.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337

20.04.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.03.2027 DE000BU0E394

04.05.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329

