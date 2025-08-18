DAX 24.277 -0,6%ESt50 5.472 -0,2%Top 10 Crypto 15,60 +0,7%Dow 44.875 -0,1%Nas 21.085 -1,1%Bitcoin 97.265 +0,4%Euro 1,1653 +0,1%Öl 66,92 +1,5%Gold 3.343 +0,8%
QIAGEN Aktie

42,14 EUR -0,06 EUR -0,14 %
STU
49,10 USD -0,12 USD -0,23 %
BTT
Marktkap. 9,05 Mrd. EUR

KGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU

ISIN NL0015002CX3

Symbol QGEN

Deutsche Bank AG

QIAGEN Buy

10:56 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
42,14 EUR -0,06 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Das Interesse der Teilnehmer an der Roadshow habe sich auf mögliche Zoll-Auswirkungen, Wachstumstreiber und aktuelle operative Herausforderungen des Diagnostik-Unternehmens fokussiert, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

10:56 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

