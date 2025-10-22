DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.752 -0,9%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,96 +2,1%Gold4.034 -2,2%
Kurs der QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Mittwochnachmittag nach

22.10.25 16:08 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 41,79 EUR abwärts.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 41,79 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 41,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.537 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 13,33 Prozent wieder erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 22,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,194 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
