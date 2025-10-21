QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 42,10 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 42,10 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.316 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,48 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 22,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

