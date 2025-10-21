QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 42,10 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 42,10 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.316 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,48 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 22,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.
QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: QIAGEN
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Qiagen NV Registered Neutral
|UBS AG
|20.11.2024
|QIAGEN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.02.2021
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen