QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 41,77 EUR.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,77 EUR nach. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,77 EUR nach. Mit einem Wert von 41,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 3.550 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 13,37 Prozent Luft nach oben. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,04 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,167 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

