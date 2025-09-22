QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,43 Mrd. EURKGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU
ISIN NL0015002CX3
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist liege mit seinen Innovationen im Bereich Sample Technologies im Plan, schrieb Harry Gillis nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,77 €
|Abst. Kursziel*:
28,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,12%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|11:46
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|20.11.24
|QIAGEN Hold
|Jefferies & Company Inc.