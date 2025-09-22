DAX 23.614 +0,4%ESt50 5.471 +0,5%Top 10 Crypto 15,55 -1,0%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.801 +0,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 66,87 +0,5%Gold 3.786 +1,1%
Marktkap. 8,43 Mrd. EUR

KGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist liege mit seinen Innovationen im Bereich Sample Technologies im Plan, schrieb Harry Gillis nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

