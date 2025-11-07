DAX23.622 -0,5%Est505.586 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.008 +0,8%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Freitagvormittag nordwärts

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 37,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
37,50 EUR 0,26 EUR 0,70%
Um 09:06 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 37,54 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 37,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 11.867 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 20,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,166 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 501,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
05.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

