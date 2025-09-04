QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,67 Mrd. EURKGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU
ISIN NL0015002CX3
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Tycho Peterson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Chef des Diagnostikspezialisten. Ziel des neu aufgestellten Portfolios und der Forschung seien Lösungen, die mehrere Endmärkte wie Pharma und Labors adressieren./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tycho Peterson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|20.11.24
|QIAGEN Hold
|Jefferies & Company Inc.