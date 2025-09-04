DAX 23.770 +0,7%ESt50 5.347 +0,4%Top 10 Crypto 15,81 +2,7%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 95.804 +0,8%Euro 1,1671 +0,2%Öl 66,67 -0,3%Gold 3.553 +0,2%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX startet in Grün -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
SAFRAN-Aktie steigt: Verkauf einzelner Geschäftsbereiche möglich SAFRAN-Aktie steigt: Verkauf einzelner Geschäftsbereiche möglich
Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke
QIAGEN Aktie

Marktkap. 8,67 Mrd. EUR

KGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU

ISIN NL0015002CX3

Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:01 Uhr
QIAGEN Buy
QIAGEN N.V.
40,50 EUR 0,33 EUR 0,82%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Tycho Peterson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Chef des Diagnostikspezialisten. Ziel des neu aufgestellten Portfolios und der Forschung seien Lösungen, die mehrere Endmärkte wie Pharma und Labors adressieren./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:01 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

