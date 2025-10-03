BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Freitagmittag stärker
Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,78 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 382.060 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je BASF-Aktie aus.
Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,60 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
BASF-Aktie in Grün: Prüfung von strategischen Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft
BASF-Aktie zieht an: Kontinuität im Blick - Ziele bis 2028 bestätigt
Aktienempfehlung BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen