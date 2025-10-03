DAX24.412 ±-0,0%Est505.652 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,51 +0,3%Gold3.860 +0,1%
BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Freitagmittag stärker

03.10.25 12:07 Uhr
BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,84 EUR 0,21 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 382.060 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,60 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

