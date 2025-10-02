BASF Aktie News: BASF reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

BASF im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 43,69 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 43,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,90 EUR. Bei 43,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.772.575 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Gewinne von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

