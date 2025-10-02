BASF Aktie News: BASF am Mittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 43,51 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 43,51 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,12 EUR. Zuletzt wechselten 1.031.747 BASF-Aktien den Besitzer.
Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 26,55 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,11 EUR.
Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
