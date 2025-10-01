BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 42,19 EUR nach.

Die BASF-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 42,19 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 42,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.709 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 30,50 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je BASF-Aktie an.

Am 11.07.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

